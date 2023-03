James Gunn bekrefter hvor lang Guardians of the Galaxy Vol. 3 er

HQ

James Gunn har bekreftet kjøretiden for Guardians of the Galaxy Vol.3 på Twitter, og sier at den vil vare i rundt 2 timer og 30 minutter.

Gunn presiserer at denne timingen ikke er nøyaktig, men at den i alle fall blir rundt 2-timers- og 30-minuttersmerket. Han lover at det ikke er noe fett i filmen, og at kjøretiden er nødvendig for å oppleve hele historien til alle hovedkarakterene.

På slutten av tweeten refererer Gunn til "trilogien pluss" av Guardians of the Galaxy-filmene. Noen trodde dette betydde at han snakket om en annen film, men Gunn presiserte deretter at han inkluderte spesialer og de andre MCU-prosjektene som Guardians ble inkludert i som en del av hans "trilogi pluss."

Hvis Guardians of the Galaxy Vol.3 ender opp med å vare i 2 timer og 30 minutter betyr det at filmen er den lengste i trilogien. Den første filmen er 2 timer og 2 minutter, og oppfølgeren la til ytterligere 15 minutter på toppen av det med sine 2 timer 17. Med tanke på Avengers: Infinity War er 2t 29min ser det ut til at vi kan forvente en film av lignende skala og dybde.

Gleder du deg til Guardians of the Galaxy Vol.3?