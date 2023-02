James Gunn bekrefter støtte fra Zack Snyder for DCU

HQ

James Gunn tok nylig til Twitter for å legge ut et bilde av Swamp Thing, en karakter planlagt for en film i Gunns kommende DC Universe Chapter 1: Gods and Monsters.

Under innlegget kommenterte en fan "#sellthesnyderversetonetflix", noe som fikk Gunn til å svare.

Han skriver: "Jeg må si, dette må være den sprøeste hashtaggen siden 1) Netflix har ikke uttrykt noen slik interesse (selv om vi har diskutert andre ting) & 2) Zack har ikke uttrykt noen interesse og ser ut til å være fornøyd med å gjøre det han gjør (og ja, vi har også snakket)."

En annen fan spurte "Hva snakker dere om?"

Gunn svarte: «Han kontaktet meg for å uttrykke sin støtte til mine valg. Han er en flott fyr. Igjen virker han veldig fornøyd med den massive verdensbyggingen han gjør nå.

Snyder jobber for tiden med både en oppfølgerfilm (med tittelen Planet of the Dead) og en prequel anime-serie (med tittelen Army of the Dead: Lost Vegas) som en del av Netflixs Army of the Dead-franchise.