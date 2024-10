James Gunn: "David Corenswet som Superman kommer til å ta folk med storm"

HQ

Selv om James Gunn og Peter Safrans nye DC-univers starter med den animerte TV-serien Creature Commandos, som snart har premiere, er det mange som mener at den kommende Superman -filmen er den ekte vare.

I hovedrollen som den alltid rettskafne helten Superman finner vi David Corenswet, og under helgens New York Comic Con var skaperen, Gunn selv, til stede for å møte fansen og svare på spørsmål. Blant annet lurte noen på om den første traileren var på vei, og det er den tydeligvis, selv om den ikke er helt klar ennå. Gunn sa :

"Det vil ikke ta for lang tid før vi får se en trailer, men det vil heller ikke være snart."

Nøyaktig hva det betyr kan diskuteres, men kanskje desember eller muligens januar? Gunn kommenterte også Corenswets prestasjon som Mannen av stål, og sa :

"David Corenswet kommer til å ta folk med storm. Jeg tror ikke noen egentlig forstår dybden av denne fyrens talent, dramatisk, komisk, fysisk."

Gunn fortsatte med å forklare at DC ikke tar sikte på å ha en slags sammenhengende design for alle film- og TV-serieprosjekter, men at skaperne står fritt til å gi dem individuelle temaer. Bare fordi Superman skal være mer fargerik og stoisk, kan vi forvente en mye mer ondskapsfull og mørkere Swamp Thing. Her er hva Gunn hadde å si om de kommende Lanterns- og Supergirl-prosjektene :

"Hvert eneste prosjekt fra DC Studios kommer til å være sin egen greie. Vi vil at dette skal være veldig forskjellig fra hva Superman kommer til å være når det kommer ut."

Superman har kinopremiere 11. juli neste år, og i hvert fall på papiret høres det ut som om det er mye potensial, synes du ikke?

