James Gunn fikk 20 ganger mer betalt enn stjernen David Corenswet for Superman

HQ

Hollywood kan være forvirrende noen ganger, spesielt når det kommer til penger nå for tiden. I en verden med stadig større budsjetter, ser det ut til at lønningene også blir større, spesielt når det gjelder regissører av store franchiser.

I følge en ny rapport fra Variety, som har gravd i alle detaljene rundt Supermans "A-"-kassedebut, kom lønnstallene opp som et samtaleemne. James Gunn skal ha fått 15 millioner dollar for å regissere Superman, noe som er 20 ganger mer enn skuespillerne David Corenswet og Rachel Brosnahan, som hver tjente 750 000 dollar for sine roller som Superman og Lois Lane.

Nicholas Hoult, som spiller Lex Luthor i filmen, kom litt bedre ut med en lønn på 2 millioner dollar, men ingen kom bedre ut enn Gunn, som også har en syvsifret lønn som DCs toppsjef.

Hva synes du om denne lønnen? For mye for en regissør, eller er det riktig beløp for et så stort ansvar?