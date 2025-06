James Gunn fjerner den pinlige Superman -scenen etter internett-sammenbrudd

HQ

Det har vært litt blandede reaksjoner på traileren til den nye Superman, men de fleste virker likevel oppriktig nysgjerrige og glade for den mer tradisjonelle versjonen av Mannen av stål - i stedet for den ultraseriøse versjonen av helten vi fikk servert i Man of Steel.

Det var imidlertid én bestemt sekvens som ikke falt i god jord: et klipp der Corenswet flyr over et snødekt landskap med ansiktet vendt mot kameraet. Internett holdt på å tisse på seg av latter, for la oss være ærlige, det så helt latterlig ut.

Gunn forklarte derimot at scenen ble laget ved hjelp av droneopptak med Corenswet i forgrunnen :

"Den delen av ham som flyr, det var et fotografi av ansiktet hans og ham som flyr. Det var et fotografi av en drone som fløy foran en faktisk bakgrunn. Så alle delene var ekte, men det var inkorporert på en litt funky måte."

Etter motreaksjonene på nettet har Gunn innrømmet at scenen var malplassert - så den er nå klippet bort og vil ikke være med i den endelige versjonen av filmen som kommer på kino 11. juli.

Hva synes du om Gunns avgjørelse - en riktig avgjørelse eller en tabbe?