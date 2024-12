James Gunn forsvarer forsinkelsen av "The Batman Part II" - "Fem års ventetid er standard"

HQ

DC Studios' sjef, James Gunn, har adressert fansens bekymringer over forsinkelsen av The Batman Part II til 2027. Han bemerket at det er vanlig med lange intervaller mellom oppfølgere i Hollywood, og nevnte eksempler som syv år mellom Alien og Aliens, fjorten år mellom The Incredibles-filmene og trettiseks år mellom Top Gun-filmene.

Gunn forklarte at forsinkelsen skyldes mangelen på et ferdig manus. Han understreket at skriveprosessen tar så lang tid som den trenger, etterfulgt av omtrent to år til pre-produksjon, filming og post-produksjon for store filmer av denne størrelsen.

Den første Batman-filmen, med Robert Pattinson i hovedrollen, spilte inn over 772 millioner dollar på verdensbasis. Oppfølgeren skal begynne å filme i tredje kvartal 2025 og skal etter planen ha premiere 1. oktober 2027.