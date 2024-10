James Gunn gir et hint om hva som kommer til å skje i Peacemaker: Sesong 2

HQ

Det er en travel tid for DC-sjef James Gunn akkurat nå. Ikke bare er han i gang med etterproduksjonen av Superman, som har premiere neste sommer, men han er også involvert i flere andre DC-prosjekter, inkludert casting av de kommende Lanterns, produksjon av Supergirl, og skriving og regi Peacemaker: Sesong 2.

Sistnevnte filmes for tiden, og via Instagram på onsdag avslørte Gunn et bilde av en karakter som vil dukke opp. Eller i det minste ryggen hans. I en kommentar til bildet skrev han: "Hvem kan dette være?"

Bildet ser ut til å vise en indianer, og de to vanligste gjetningene i kommentarfeltet er Apache Chief (som debuterte i 1977) og Snowflame (som debuterte i 1988). Førstnevnte er kanskje mest sannsynlig basert på utseende, mens sistnevnte er en kjent fiende av Peacemaker i tegneseriene - men det kan selvsagt også være noen helt andre.

Uansett er vi glade for livstegn fra Peacemaker: Sesong 2, som skal ha premiere på en ennå ikke spesifisert dato i 2025. Har du noen teorier om hvem det kan være som sitter ved leirbålet?