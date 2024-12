James Gunn hadde planer om flere Guardians of the Galaxy spin-offs før han forlot Marvel

HQ

I løpet av sin tid hos Marvel Studios jobbet James Gunn ikke bare med de tre Guardians of the Galaxy -filmene, men vurderte også flere spin-off-prosjekter som aldri ble realisert. I et intervju med podcasten Happy Sad Confused avslørte Gunn planer om en Ravagers-serie, et Rocket and Groot-prosjekt og Legendary Star-Lord.

Han forklarte at ideen om Rocket og Groot til slutt utviklet seg til Guardians of the Galaxy Vol. 3, hvor han følte et sterkt behov for å fortelle Rockets historie. Gunn uttrykte også sin støtte til fremtidige Guardians-prosjekter selv uten hans involvering, og nevnte at Chris Pratt, som spiller Star-Lord, hadde søkt råd hos ham.

Gunn forsikret Pratt og de andre skuespillerne om at de hadde hans velsignelse til å fortsette i rollene sine, og understreket at han gleder seg til å se nye historier med disse karakterene, selv om han ikke er personlig involvert.

Håper du å se mer av Guardians of the Galaxy, selv uten Gunn?