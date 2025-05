James Gunn har en "oppmuntrende" oppdatering om Wonder Woman i DCU

HQ

Selv om fokuset akkurat nå er på Superman, og snart vil være på Peacemaker og Supergirl i James Gunns DCU, er det selvfølgelig mange andre helter som snart vil debutere i dette oppfriskede universet. Når alt henger sammen, ser fansen frem til introduksjonene av store navn som Aquaman, The Flash og Wonder Woman.

James Gunn har tilsynelatende en "oppmuntrende" nyhet å dele, som han skrev på Threads, men han kan ikke helt avsløre den akkurat nå. Det var alt han hadde å si om saken nylig, da han svarte på et spørsmål fra en fan under den nye traileren for Superman.

Som nevnt er det sannsynligvis slik at Gunn ikke ønsker å dele nyheter om et annet stort navn i DC fordi fokuset akkurat nå er å få Superman ut i det åpne. Når vi først har fått vårt store kick off for dette nye DCU, er det sannsynlig at vi vil høre mer og mer om de andre kommende filmene og karakterene i det.