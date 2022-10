James Gunn har hemmelig DC-filmprosjekt på gang

HQ

James Gunn er fortsatt opptatt med Guardians of the Galaxy Vol. 3, som har premiere i mai neste år. Men han har ikke lagt skjul på at han kommer til å jobbe mye mer med DC etter det, og lager både en andre sesong av Peacemaker så vel som en annen TV-serie. Nå viser det seg at det kan bli enda mer enn det.

Som The Hollywood Reporter har Gunn både presentert en filmidé for DC-sjefene og "muligens mer". Det er mye som skjer hos DC akkurat nå, og det kan muligens være relatert til noen av de mindre karakterene i Black Adam, ettersom Gunn elsker å fortelle historier om superhelter som ikke har fått mye oppmerksomhet. En annen rimelig gjetning er at det på en eller annen måte er relatert til fjorårets The Suicide Squad, som Gunn både skrev og regisserte.