James Gunn hyller Downeys retur til Marvel som Doctor Doom: "Et smart trekk"

HQ

"Et smart trekk". Slik uttrykker James Gunn, den nåværende sjefen for DC, seg om det faktum at Marvel valgte å gi Robert Downey Jr. rollen som Doctor Doom I et intervju på podcasten Happy Sad Confused beskrev Gunn dette valget som smart og la til "I was excited about it. Og jeg elsker også Robert, så jeg synes det er kult. Jeg synes det er en god idé, og jeg tror ikke det finnes noen bedre enn ham."

For Downey selv vil rollen som Doctor Doom selvfølgelig være en betydelig forandring fra fortiden. Men det er også en klar uttalelse fra Marvel og Disney selv, en tydelig måte å distansere seg fra de tidligere planene og Jonathan Majors. Det store spørsmålet er imidlertid om det vil være nok avstand mellom Downey i hans nye rolle, sammenlignet med hans ikoniske portrett av Iron Man.

Hva synes du om at Downey spiller Doctor Doom?