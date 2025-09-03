James Gunn kunngjør Man of Tomorrow, Superman-oppfølger for 2027

Superman har vært en av sommerens store suksesser. Selv om filmen ikke ble noen stor kassasuksess, har den blitt elsket av både kritikere og publikum, og har brakt et friskt pust til DC Comics' filmunivers og tegneseriefilmer generelt. Oppfølgeren, Supergirl, kommer neste år, men nå vet vi at en skikkelig Supermann-oppfølger vil følge i 2027: Man of Tomorrow.

James Gunn, regissør av Superman og kreativ leder for det nye DC-filmuniverset, har annonsert det med en spesialillustrasjon av Jim Lee, som viser Superman (og spesielt David Corenswets versjon) samt Nicolas Hoults Lex Luthor med en kryptonsk krigsdrakt, noe som teaser for en hånd-til-hånd-kamp mellom de to karakterene.

Tittelen på filmen ser ut til å være "Man of Tomorrow", selv om vi får se om det er endelig (Superman pleide å være kjent som Superman Legacy). Den gode nyheten er at filmens utgivelsesdato er svært nær: 9. juli 2027, bare to år etter den første og ett år etter Superman.