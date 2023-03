James Gunn lover mer animerte Wonder Woman

HQ

James Gunn har vært ganske åpen om planene for fremtiden til DC Universe allerede før den første fasen (Gods and Monsters) ble avduket. For dette formål, mens filmene vi får tilsynelatende dreier seg om noen flere nisjekarakterer, har Gunn bemerket at han jobber med å vise frem noen av de mer ikoniske navnene på mer unike måter.

Etter at en fan som ba om at Wonder Woman skulle utforskes bedre i et animert format uttalte Gunn: "Avtale. Jobber med saken."

Dette førte til en rekke spørsmål om saken siden noen fans antok at den kommende live-action-serien Paradise Lost ville bli noe i den duren, men Gunn ryddet opp i saken ved å legge til: "Nei, vi jobber med å få Wonder Woman inn i mer animasjon. Jeg er enig i at det ikke har vært nok av henne på det området, og det var en av de første tingene jeg tok opp til animasjonsfolkene."