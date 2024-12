James Gunn rådfører seg med Zack Snyder

HQ

I et nylig intervju med Screen Brief avslørte James Gunn ny innsikt om prosessen bak redesignet av Supermans kostyme til den kommende filmen. Under arbeidet med David Corenswets portrett av Mannen av stål, sto Gunn overfor en viktig avgjørelse: Skulle Supermanns klassiske røde badebukser gjøre comeback? Gunn innrømmet at han var i tvil om han skulle inkludere dem, og tok til og med kontakt med Zack Snyder, som hadde valgt å fjerne badebuksene i Man of Steel. Snyder fortalte at han etter utallige forsøk aldri helt fikk badebuksene til å fungere for Henry Cavills versjon av Superman.

Til tross for sin innledende tvil bestemte Gunn seg til slutt for å bruke de røde badebuksene, mye takket være et forslag fra Corenswet selv. Skuespilleren, som var tilhenger av det klassiske utseendet, forklarte at Superman, som var et romvesen med ekstraordinære krefter, ønsket å være tilgjengelig for barn i stedet for skremmende. Gunn, som var dypt imponert over Corenswets perspektiv, omfavnet ideen og erkjente at det var en gjennomtenkt tilnærming til figuren. Avgjørelsen ble tatt, og selv om noen fans fortsatt foretrekker det moderne, snabelløse designet, tyder trailerens overveldende positive reaksjon på at Gunn tok den riktige avgjørelsen.

Med Superman på kino i juli 2025, venter fansen spent på hvordan dette klassiske elementet vil passe inn i den moderne versjonen av karakteren. Hva synes du - er de røde badebuksene et passende innslag i dagens Superman, eller burde de ha blitt værende i fortiden?