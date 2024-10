James Gunn sier at ingen DCU-prosjekter har blitt lagt ned til tross for perioder med stillhet

HQ

Som du sikkert vet, soft-lanseres den nye DC Universe senere i år med den animerte serien Creature Commandos, før den virkelig sparker i gang med Supermann-filmen i juni og sesong to av Peacemaker. Så har vi den kommende Supergirl-filmen og Lanterns TV-serien.

Faktisk inkluderer den første bølgen av DCU-satsinger - kalt Gods and Monsters - også filmer som The Authority, The Brave and the Bold, Swamp Thing, en film med Bane og Deathstroke, og TV-seriene Waller, Paradise Lost og Booster Gold (med flere). Vi har imidlertid ikke hørt noe om disse på en god stund, noe som har gjort DC-fans nervøse. Kan det være at prosjektene har blitt kansellert?

Da en DC-fan spurte DCU-sjef James Gunn via Threads om alt vi har hørt om fortsatt er under utvikling, svarte han ganske enkelt: "Ja".

Så ... vi kan med andre ord slutte å bekymre oss. Den nye DC Universe er på vei, og bare fordi det ikke kommer en jevn strøm av nyheter, betyr det ikke at prosjektene er skrinlagt - det betyr bare at de er på vei i en eller annen form, og at prosjektene får den nødvendige tiden til å leve opp til sitt fulle potensial.