James Gunn skal gjøre DC-filmer og serier bedre

HQ

De fleste kan vel være enige om at Marvel har levert langt høyere kvalitet enn DC når det kommer til filmer og serier de siste årene, så det er ikke kjemperart at Warner Bros. Discovery gjorde det fullstendig klart at de planla massive endringer etter sammenslåingen. Nå ser vi første steg av denne.

The Hollywood Reporter avslører at Warner Bros. Discovery har blitt enig med Guardians of the Galaxy/The Suicide Squad/Peacemaker-regissøren James Gunn og produsenten Peter Safran om å lede arbeidet med filmer og serier basert på DC fremover. Dermed kan vi nok mest sannsynlig glemme å se flere Marvel-filmer og serier fra Gunn etter Guardians of the Galaxy Vol. 3, men forhåpentligvis betyr det i alle fall at DC blir bedre om noen år.