James Gunn snakker om fremtiden til The Flash i DCU

James Gunn uttalte seg nylig om muligheten for en ny Flash-film i det nye DC-universet. I et innlegg på sin offisielle trådkonto understreket Gunn sin forpliktelse til kvalitetshistoriefortelling, og gjentok at ingen DCU-prosjekter vil gå videre uten et fullstendig ferdig manus. Mens noen filmer, som den kommende Clayface, allerede er i aktiv utvikling på grunn av at de har polerte manus, bemerket Gunn at planene for The Flash for øyeblikket tar en pause.

Denne forsiktige holdningen fremhever Gunns langsiktige visjon for DCU, som allerede har sett store endringer, inkludert omstøpningen av Superman og den forventede introduksjonen av Bat-familien. Med tanke på den blandede mottakelsen og den overveldende kinoeffekten av Flash-filmen fra 2023 med Ezra Miller i hovedrollen, ser det ikke ut til at Gunn har noe hastverk med å bringe Scarlet Speedster tilbake til kinoene, og foretrekker å gi publikum tid til å nullstille forventningene sine.

Når det er sagt, kan figuren fortsatt gjøre seg gjeldende i andre DCU-prosjekter. Klassiske Flash-skurker, som Gorilla Grodd, har allerede dukket opp i Creature Commandos, og referanser til Flashs verden kan dukke opp i andre historier som for tiden er under utvikling. Denne tilnærmingen holder karakterens arv i live, samtidig som den legger grunnlaget for en sterkere fremtidig gjenintroduksjon.

Tror du Gunns bevisste tempo vil lønne seg, eller burde Lynet løpe tilbake til det store lerretet tidligere?