James Gunn spurte Ryan Reynolds om å komme tilbake som Green Lantern for hans DC Universe

Det er ingen hemmelighet at Green Lantern fra 2011 med Ryan Reynolds i hovedrollen var en forferdelig film, noe Reynolds selv har spøkt med og parodiert en rekke ganger opp gjennom årene. Men selv om filmen var forferdelig, nå som James Gunn har ansvaret for DC Universe, som nettopp startet med Creature Commandos og etter hvert vil inkludere en Lanterns -serie, betyr det at vi kanskje får se Reynolds tilbake som Hal Jordan?

Det enkle svaret er absolutt ikke. Dette ble bekreftet av Gunn i et intervju med Josh Horowitz på podcasten Happy Sad Confused, hvor han presenterte en morsom anekdote om da han nettopp hadde fått DC-jobben og bestemte seg for å kontakte Reynolds.

"En av de første jeg snakket med etter at jeg fikk jobben, var Ryan Reynolds. Jeg sa: "Kommer du tilbake?" Han sa: "Kom deg til helvete vekk herfra."

Åpenbart var hele ideen en spøk, og Gunn håpet faktisk ikke at Reynolds ville være interessert i å gjenta rollen som Green Lantern, noe som sannsynligvis er en enorm lettelse for Marvel, siden Deadpool nå tilsynelatende er en av de heteste varene i Marvels filmatiske univers.