James Gunn takker fansen etter at Superman overgår forventningene

HQ

Etter en episk premierehelg der den nye Superman tjente inn nesten 220 millioner dollar på verdensbasis - mer enn dobbelt så mye som opprinnelig forventet - takker James Gunn nå alle fansen.

Filmen, med et budsjett på 225 millioner dollar, overgikk de økonomiske forventningene og blir sett på som et sterkt startskudd for DCU, noe som lover godt for fremtidige prosjekter som Supergirl, Clayface og flere karakterer under ledelse av Gunn og Peter Safran. Gunn trakk også paralleller mellom Superman og historier om innvandring, og la vekt på et sterkt budskap om medmenneskelighet - noe han mener verden har et skrikende behov for.

Til tross for lovordene har filmen også utløst en del kritikk. Den tidligere Superman -skuespilleren Dean Cain satte spørsmålstegn ved filmens politiske elementer, men Gunn holdt fast ved temaene han valgte å utforske.