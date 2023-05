James Gunn tror det vil komme flere Guardians of the Galaxy-filmer

HQ

Guardians of the Galaxy-sagaen er over, i hvert fall i sin nåværende form siden James Gunn forlater franchisen til fordel for Warner og DC, men Gunn selv er positiv. I et intervju med Esquire Middle East deler han sine tanker om hva som er det neste for Guardians. Selv om Gunn ikke tror det blir en 'Vol. 4' nevner han at Guardians of the Galaxy kan komme tilbake, men med andre karakterer.

"Jeg tror ikke det noen gang vil bli en 'Guardians of the Galaxy Vol. 4'. Det er mange grunner til at denne gruppen ikke kommer tilbake. Det kan komme flere 'Guardians'-filmer, men det blir ikke med denne gruppen."

Gunn fortsetter med å si hvordan han definitivt vil se flere Guardians-filmer selv.

"Jeg tror at så lenge noen bringer seg selv til det, og ikke bare prøver å kopiere den stilen, kan det være virkelig fantastisk. Og det er så mange regissører jeg gjerne vil skal gjøre det. Og jeg vil gjerne se det skje."

Vi vet allerede at Chris Pratt er åpen for å komme tilbake som Star-Lord, men når det kommer til Gamora og Drax er sjansen mye mindre. Verken Dave Bautista eller Zoe Saldana er spesielt ivrige etter å komme tilbake, og begge har gjort det klart at de er ferdige med Marvel.

Hvordan tror du en fjerde Guardians of the Galaxy-film vil se ut?