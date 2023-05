James Gunn uttaler seg om skjebnen til Guardians of the Galaxy Vol. 3s skurk

HQ

Siden filmen bare kom ut for noen uker siden er det greit å nevne at denne artikkelen inneholder store spoilere, så les videre på eget ansvar!!!!

På slutten av filmen, når Rocket Raccoon endelig konfronterer High Evolutionary, har den massive skipseksplosjonen fått mange fans til å lure på hva som skjedde med den virkelig utilgivelige skurken. Regissør James Gunn har nå tatt til Twitter for å berøre nettopp det, og skjebnen til karakteren er sannsynligvis litt overraskende for å si det mildt.

Gunn bemerker nemlig at High Evolutionary ble trukket i sikkerhet, og nå blir fengslet på Knowhere, det gigantiske flytende Celestial-hodet som Guardians har gjort til sin hjemmebase.

Han fulgte opp for å forklare hvordan og hvorfor dette skjedde, og hvorfor Rocket hadde en plutselig overveldende følelse av empati, og la til: "Det er hele kulminasjonen av Rockets reise. Skiftet hans kommer i at han ikke dreper ham - han går fra å være den minst empatiske til den mest empatiske Guardian. Det virker dumt og hult at han ville nekte å drepe ham og deretter forlate ham på et eksploderende skip. Og ja, det er en slettet scene. Den er faktisk veldig bra, men det ødela tempoet på slutten. Men du får se den i ekstramaterialet til slutt.

De diskuterer Rockets forandring på High Evos kropp - og de er ikke alle enige. Det er hele poenget. Og han har ikke en kode mot å drepe når det er nødvendig - det blir forklart i den første rulletekstscenen - men han vil ikke drepe bare fordi han er sint lenger. Han har innsett at alt liv er hellig."

Om vi kjenner Marvel etterlater dette sannsynligvis døren åpen for at den grusomme karakteren kan komme tilbake på et tidspunkt i fremtiden.