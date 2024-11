James Gunn vil at du skal slutte å tro på DCU-rykter du leser på nettet

HQ

Ikke tro på alt du ser på nettet. Det er den første regelen på internett. Det ser imidlertid ut til at mange ikke følger denne regelen lenger, ettersom James Gunn har vært nødt til å påpeke hvordan folk bare tror på tilfeldige meninger på sosiale medier.

Til en fan som spurte ham om Batman-universet hadde blitt kansellert, svarte Gunn på Threads med å si "Hvorfor skulle du tro på en rando på sosiale nettverk? Selvfølgelig ikke. Hvis det var kansellert, ville det vært kansellert. Hvem har tid til sjarader?"

Gunn fortsatte deretter med å rose Reeves' arbeid: "Jeg har vært en av Matts største heiagjeng i årevis", skrev han. "Siden Cloverfield og Apes-filmene. Vi venter spent på manuset hans."

Matt Reeves skal fortsette Batman-verdenen med The Batman Part II, og selv om det fortsatt er en god stund igjen til den filmen har premiere, fikk vi i år The Penguin, som utspiller seg i samme univers. Så selv om vi ikke har en ny film akkurat nå, har vi et prosjekt som forteller oss at denne verdenen ikke har blitt droppet.