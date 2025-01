James Mangolds Star Wars-film utspiller seg 25 000 år før Skywalker-sagaen

HQ

Det er en rekke Star Wars-prosjekter på gang, og et av dem er James Mangolds film om opprinnelsen til den første jedien. Med tanke på filmens tema, kan man tenke seg at Mangold går langt tilbake i tidslinjen, noe han innrømmer i et nylig intervju med MovieWeb.

"Star Wars-filmen vil finne sted 25 000 år før noen av de kjente Star Wars-filmene finner sted", sa han. "Det er et område og en lekeplass som jeg alltid [har hatt lyst til å utforske], og som jeg ble inspirert av som tenåring. Jeg er ikke så interessert i å være bundet av så mye historie på dette punktet at det nesten er urokkelig, og du kan ikke gjøre noen til lags."

Denne tidsrammen på 25 000 år før kan plassere Mangolds film helt i starten av Old Republic-epoken, hvis Disney fortsatt ønsker at filmen skal være koblet til etablert historie på en eller annen måte. Det virker imidlertid som om Mangold ønsker å bryte med de siste trendene, som har sett Star Wars-prosjekter igjen og igjen basere seg på nostalgi eller å være satt rundt tiden for Imperiets maktovertakelse, eller kort tid etter dets fall.

Det er foreløpig ingen lanseringsdato for James Mangolds Star Wars-film, så hold utkikk, for forhåpentligvis hører vi mer snart.