James May om å jobbe med Clarkson og Hammond igjen: "Jeg synes vi skal la det ligge, det vi gjorde"

HQ

Trioen Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May har vært fast inventar på TV-skjermer over hele verden i flere tiår, men det ser ut til at denne makttrioen er i ferd med å nå sitt endelikt.

Etter den siste episoden av The Grand Tour, som er planlagt i nær fremtid, ser det ut til at vi ikke kommer til å se trioen jobbe sammen igjen, i hvert fall hvis man skal tro May.

I en samtale med Unilad ble May spurt om hva fremtiden bringer for de tre nå som The Grand Tour avsluttes, og han svarte :

"Jeg tror folk egentlig bare vil like at vi driver med biler, til tross for hva noen sier - 'Åh, jeg synes dere alle burde gå og lage mat, eller dere burde gå og lage en podcast om ingenting'. Men jeg tror ikke det, jeg synes vi skal la det ligge, det vi gjorde."

Siden May har gjort en rekke soloprogrammer og utflukter, blant annet reiseserien Prime Video Our Man in... , ble han også spurt om hva som er det neste for ham, og han svarte: "Jeg er sikker på at det kommer til å skje noe, men det blir ikke like stort som [The Grand Tour], og det trenger det heller ikke å være. Jeg har gjort det. Jeg er ganske åpen ennå. For å være ærlig vet jeg ikke om noen vil ha meg."

Kunne du tenke deg å se May tilbake på TV-skjermen i fremtiden?