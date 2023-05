Jamie Foxx har kommet med sin første offentlige uttalelse siden han ble innlagt på sykehus.

HQ

For nesten en måned siden ble skuespilleren Jamie Foxx hasteinnlagt på sykehus ut av det blå. Det var aldri noen fast begrunnelse for hvorfor skuespilleren måtte legges inn på sykehus, ettersom alt som ble offentliggjort var at han hadde å gjøre med en "medisinsk komplikasjon", som datteren Corinne formulerte det.

Nå som det har gått tre uker siden Foxx ble innlagt på sykehus, har skuespilleren tatt til Instagram for å komme med sin første offentlige uttalelse siden hendelsen, der han ganske enkelt skriver:

"Setter pris på all kjærligheten!!! Føler meg velsignet"

Vi er fortsatt uklare om hva som skjedde med Foxx, men vi vet at han var i ferd med å filme Back in Action for Netflix med Cameron Diaz rundt den tiden da hendelsen skjedde.