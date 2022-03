Jamie Lee Curtis blir World of Warcraft-figur i bryllup

HQ

Hollywood-stjernen Jamie Lee Curtis har de siste årene viste enorm støtte til LGBTIQA-gruppene ved å blant annet fremheve at Ruby Greymane, den yngste datteren hennes, er transseksuell. Det viser seg at Ruby skal gjøre moren ekstra populær blant en annen stor gruppe også.

Da Curtis var på Jimmy Kimmel Live denne uken gjentok hun ikke bare at hun skal lede datterens bryllup i mai, men avslørte samtidig at det blir et skikkelig cosplay-bryllup og at paret har valgt at Curtis skal kle seg ut som Jaina Proudmoore fra World of Warcraft. Dessverre får vi ikke se hvordan kostymet ser ut siden det har vært noen problemer med leveringen fra Russland...av en eller annen grunn...men forhåpentligvis får vi bilder fra bryllupet i mai.