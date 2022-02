Januar har overgått hele 2021 i penger brukt på studiokjøp

HQ

I løpet av den siste måneden har det blitt brukt svimlende beløp på såkalte mergers and acquisitions i spillindustrien. Microsoft står alene for størstedelen av beløpet med deres kjøp av Activision Blizzard for $68,7 milliarder, men også Take-Two og Sony har bidratt godt til totalen ved å kjøpe henholdsvis mobilutvikleren Zynga for $12,7 milliarder og Bungie for $3,6 milliarder.

Gamesindustry.biz skriver at de mange handlene, som også teller flere oppkjøp på mobilscenen samt eksperimenter med Blockchain-teknologi, klatrer opp til en total på $85,4 milliarder. Januars totale beløp overgår dermed allerede de $85 milliardene som investeringsbanken Drake Star estimerte ble brukt på studiokjøp i løpet av 2021 - et beløp som i tillegg var en tredobling fra 2020.

"We're in the middle of a large number of deals right now and the state continues to stay very hot," forteller Drake Stars Michael Metzger til Gameindustry.biz.

Analytikeren nevner også Amazon og Netflix som potensielle investorer i spillindustrien, samt at asiatiske selskaper som Tencent, Netease og Krafton brått kan gjøre noen oppkjøp i løpet av året.