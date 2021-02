Januar i år var Sea of Thieves' største måned hittil

Du ser på Annonser

Etter en lang nedtur spratt Rare tilbake for alvor med Sea of Thieves, som etter en treg start har vokst til å bli et skikkelig beist. I en ny video fra studioet forteller de om hva som er på vei til spillet, og "executive producer" Jon Neate hadde dessuten noe annet interessant å dele:

"January has been our biggest month yet in terms of monthly active users. We also saw our highest concurrent users since the launch period, which was in March 2018, when we hit our original peak.

I definitely think this year is going to be our biggest one yet, and seasons is really just the start of that, but there's a lot more to come through the year."

Han nevnte også at det har gjort at Rare virkelig vil legge en innsats i live-eventene gjennom året. Med et sesongbasert fokus ser det så sannelig ut til at Sea of Thieves virkelig har fått vind i seilene igjen, og vi gleder oss til å se hva mer de har planer om å tilføye.

