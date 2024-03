Januar var den største måneden noensinne for total spilletid på Xbox.

HQ

2024 fikk en noe vaklende start for Xbox, da det nesten daglig gikk rykter om at Microsoft skulle gå til tredjeparter og lansere alle sine største spill for konkurrentene, noe som til slutt viste seg å være feil.

Men januar bød også på lanseringen av Prince of Persia: The Lost Crown, Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth og Persona 3 Reload. Og et visst spill som heter Palworld. Selv om alle disse spillene gjorde det bra, ble Palworld et regelrett fenomen som knuste alle slags rekorder i lysets hastighet. Og alt dette til sammen førte til en ganske imponerende rekord for Xbox.

I en Xbox Wire-artikkel om Game Developers Conference, med spesielt fokus på indie-studioer, avslører Microsoft at "2024 fikk en rask start hos spillerne i år - Xbox hadde sin største måned noensinne på konsoll i januar, målt i spilletid". I artikkelen står det at Palworld spilte en stor rolle i dette, ettersom det i forrige måned ble avslørt at det har "mer enn 10 000 000 spillere på Xbox", sikkert hjulpet av at det er inkludert i Game Pass.

Vi antar at det kan ta en stund før denne rekorden blir slått, ettersom Palworld-bølgen var helt enorm, men Microsoft sier at det er "mer enn 3500 titler fra uavhengige utviklere i mer enn 100 land i aktiv utvikling for Xbox og Windows via ID@Xbox-programmet". Hvem vet, kanskje en av disse kan bli den neste store greia som slår rekorden igjen i fremtiden?