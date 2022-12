Januarsalget er allerede i gang på PlayStation Store

Sonys såkalte "End of Year"-salg ble avsluttet i går, men allerede i dag er de på'n igjen, denne gangen med sitt januarsalg. Mange spill på PlayStation Store har derfor blitt redusert i pris, inkludert DLC og spillvalutaer.

Her er et utvalg fine spill du kan finne i ulike sjangre med, etter vår mening, gode rabatter:



Elden Ring - 30% rabatt



Call of Duty: Modern Warfare 2 - 15% rabatt



The Last of Us: Part 1 - 25% rabatt



The Quarry - 67% rabatt



Dishonored 2 - 80% rabatt



Horizon Forbidden West - 38% rabatt



Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 50% rabatt



Battlefield 2042 - 65% rabatt



It Takes Two - 60% rabatt



WWE 2K22 - 72% rabatt



For de som ønsker å begynne å abonnere på PS Plus er 50% rabatt på dette frem til i morgen (23. desember). Dette tilbudet fungerer imidlertid ikke for eksisterende abonnenter, dessverre. Del gjerne dine funn i kommentarfeltet nedenfor for å hjelpe andre med å finne de beste tilbudene.