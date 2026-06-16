Japan hever renten til det høyeste nivået på 30 år etter økte levekostnader

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Japans sentralbank har hevet styringsrenten i landet til 1 %, opp fra 0,75 %, en økning som ikke har vært sett i landet siden 1995. Etter flere tiår med deflasjon ser det ut til at situasjonen for Japans økonomi har snudd, ettersom krigen mellom USA og Israel mot Iran har presset opp levekostnadene og fått energiprisene til å skyte i været.

«Etter tjue år med deflasjon er Japan nå inne i en inflasjonssyklus,» sa den japanske økonom Jesper Koll til BBC. «Det er ikke lenger behov for en pengepolitikk for håndtering av kriser, og Bank of Japan ønsker å gå tilbake til en normal pengepolitikk.»

Inflasjonen hadde vært svært lav i Japan inntil nylig, men høyere priser har presset inflasjonen oppover. Det nåværende inflasjonsnivået ligger fortsatt under Bank of Japans mål på 2 %, og det ser ut til at Japans samlede økonomi ikke er i så stor fare som den kunne vært, takket være regjeringens tiltak for å dempe virkningen av drivstoffkostnadene på boligmarkedet.

Den underliggende inflasjonen kan komme til å stige over det nåværende målet, men Bank of Japan befinner seg i en vanskelig situasjon akkurat nå. Å heve renten gjør det dyrere å låne, men vil holde inflasjonen nede. En stigende inflasjon vil også føre til en rekke problemer.