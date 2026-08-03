Japan og USA grep inn for å stanse yenens fall

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USA og Japan har bekreftet at de deltok i en felles intervensjon for å stoppe fallet i den japanske yenen. Valutaen har nylig nådd sitt laveste nivå på 40 år, og dette er den første intervensjonen siden 2011, da USA og Japan samarbeidet igjen etter jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan.

Japans finansdepartement og den amerikanske finansministeren Scott Bessent bekreftet intervensjonen og sa at de vil samarbeide i fremtiden for å hindre at yen faller ytterligere. Ifølge BBC News kjøpte USA yen for mellom 5 og 10 milliarder dollar for å forhindre et omfattende salg av valutaen.

«USA gikk med på å delta i den koordinerte intervensjonen fordi det tjener landets nasjonale interesser ved å gi utsikter til betydelige fordeler til en lav kostnad. Selv om det faktiske omfanget av intervensjonen ikke er spesielt stort, vil den vedvarende følelsen av årvåkenhet rundt intervensjonen være effektiv for å avskrekke spekulanter», sa Shigeto Nagai, leder for japansk økonomi hos Oxford Economics.

Japans økonomi har slitt den siste tiden på grunn av faktorer som nedgangen i befolkningen i arbeidsfør alder, lav produktivitet og avhengighet av energiimport priset i USD. Yenen har vært historisk svak på grunn av sentralbankens svært lave renter.