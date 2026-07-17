Japan vil la kvinner beholde sin kongelige status etter ekteskap, men vil fortsatt ikke tillate kvinnelige keisere

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Japans parlament, National Diet, har vedtatt et lovforslag som vil lempe på noen av reglene rundt keiserlig arvefølge. Dette kommer som følge av bekymringer for at den keiserlige familien blir mindre, men det berører ikke regelen som forbyr kvinnelige keisere.

Lovforslaget, som ble vedtatt i underhuset forrige uke og i overhuset denne uken, tillater den keiserlige familien å adoptere mannlige slektninger over 15 år. Det tillater også kvinner som gifter seg utenfor familien å beholde sin kongelige status. Selv om det har vært offentlig støtte for en kvinnelig keiser, var dette ikke noe lovforslaget tok opp, og kvinner er derfor fortsatt utelukket fra å bestige tronen.

Prinsesse Aiko, det eneste barnet til den nåværende keiseren, er ikke berettiget til å arve tronen. Først i arvefølgen står keiserens yngre bror Fumihito. Etter Fumihito er det hans sønn Hisahito som skal overta tronen. Arvefølgen kan endres, ettersom BBC påpeker at mannlige etterkommere fra 11 keiserlige grener som ble fjernet etter andre verdenskrig, kan adopteres tilbake inn i familien med den nye loven.

Det forventes at disse endringene kan føre til en større kongefamilie, hvor problemene rundt tronfølgen ikke vil være like fremtredende. Det vil også være flere personer til stede ved offisielle opptredener og seremonier. Japans monarki regnes for å være det eldste uavbrutte arvelige monarkiet i verden, med en slektslinje på mer enn 2 600 år.