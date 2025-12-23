Japans H3-rakett klarte ikke å sende en navigasjonssatellitt i bane etter motorproblemer

HQ

Japans H3-rakett klarte ikke å plassere en statlig navigasjonssatellitt i bane mandag etter å ha fått motorproblemer, noe som er et tilbakeslag for landets romprogram.

Raketten lettet fra Tanegashima Space Center med Michibiki No. 5-satellitten, som er en del av Japans Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), men nådde ikke den tiltenkte banen, opplyser Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

H3 er Japans flaggskip blant bæreraketter, utviklet av Mitsubishi Heavy Industries. Selv om den mislyktes på sin første oppskyting i 2023, hadde den siden fullført seks vellykkede oppdrag. Japanske tjenestemenn sa at feilen sannsynligvis vil utløse en detaljert etterforskning, noe som kan forsinke fremtidige oppskytinger og påvirke planene om å utvide navigasjonsnettverket.