Japans statsminister reagerer på ødeleggelsen av helligdommen i Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows er ute i dag, men slik folk har diskutert og antatt ting om innholdet i spillet, skulle man tro at det hadde vært ute i flere måneder. Helt siden Yasuke først ble avslørt, har kritikerne pekt på at spillet er respektløst overfor japansk kultur.

Nå har politikere i det japanske parlamentet tatt opp spillets innhold foran statsministeren. Lib Dem-medlemmet Hiroyuki Kata tok spesielt opp spørsmålet om potensialet for å ødelegge helligdommer og andre hellige gjenstander i dem.

"I spillet knuser samurai-hovedpersonen trommer, hellige speil og altere inne i tilbedelsessalen til en helligdom som dukker opp under sitt virkelige navn. Han hugger ned folk som ser ut til å være prester, skyter med piler og driver med annet voldelig kaos. Da jeg spurte ypperstepresten, sa han at spillselskapet ikke hadde kontaktet helligdommen for å be om tillatelse til å bruke navnet," sier Kata, ifølge ITMedia (via Dexerto).

Ishiba Shigeru, Japans statsminister, svarte med å si følgende "Det er helt uakseptabelt å lage graffiti på en helligdom. Det er intet annet enn en fornærmelse mot landet. Det er naturlig å ha respekt for et lands kultur og religion, og jeg synes det er viktig å sende ut et budskap om at vi ikke tolererer oppførsel som ikke respekterer et lands kultur og religion, og at vi ikke vil tolerere det."

Assassin's Creed har tidligere hatt religiøst innhold som kan oppfattes som kontroversielt eller støtende, for eksempel at paven er i besittelse av en magisk innretning som kontrollerer sinnet, men det var i tidligere tider, da folk ikke så lett mistet hatten. Det er berettiget å frykte ødeleggelse av helligdommer, men som det ofte kan være med dataspill og politikk, føles det som om et spill blir brukt som syndebukk for dårlig oppførsel.