Japansk PC-spill har nesten tredoblet seg i løpet av de siste fem årene

Japan ble lenge sett på som dataspillenes hjemland, og etter dataspillkrakket i 1983 var det først og fremst Nintendo og Sega som ledet an i utviklingen av moderne konsoller. I løpet av de siste 15 årene har imidlertid konsollene solgt mindre og mindre, samtidig som det japanske markedet har blitt stadig mer mobilt, både når det gjelder bærbare spillenheter og smarttelefoner.

Nå vokser ikke-bærbare spill igjen, men det er ikke konsollene som har tatt seg opp igjen, det er PC-markedet som gir oppsvinget. Bransjeorganisasjonen CESA rapporterer at PC-er nå står for 13 % av det japanske spillmarkedet - sammenlignet med bare 5 % for fem år siden. Den japanske analytikeren Dr. Serkan Toto skriver i en rapport om dette at "Japans PC-spillmarked nesten tredoblet seg i størrelse fra 2019 til 2023".

I løpet av de samme fem årene har smarttelefonspill vokst med fem prosentpoeng, mens konsollspill har gått ned med tre prosentpoeng (der Switch-suksessen er årsaken til at det har holdt seg relativt stabilt).

Det ser ut til at vi kan forvente at stadig flere japanske spill vil bli utgitt på PC i fremtiden, og at PC-spillingen vil fortsette å vokse. Både Microsoft og Sony har allerede gått over til å gi ut spillene sine på PC, men Nintendo har så langt nektet å gjøre det, men med tanke på utviklingen kan vi nok forvente at det er noe som diskuteres internt.