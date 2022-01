Japansk professor har funnet opp skjerm med smak

HQ

Hvordan smaker en mana-eliksir? Det og mange andre kulinariske spørsmål fra spillverden kan vi kanskje snart få svaret på. Den japanske professoren Homei Miyashita har nylig presentert en prototype av en skjerm som kan slikkes på for å oppleve smaker. I tillegg til at det kan være et fantastisk verktøy innen fjernundervisning for eksempelvis kokker, nevnes spill som et egnet bruksområde. Navnet på produktet er ganske enkelt Taste the TV (TTTV).

Apparatet fungerer slik at ti beholdere sprayer ulike smaker på skjermen som først dekkes med plastfilm for å unngå unødvendig gris eller en viss smitte vi alle kjenner så altfor godt nå. Når den prosessen er fullført er det bare å slikke for harde livet...

Produktet er som sagt bare en prototype for øyeblikket, men den forventede prisen om produktet kommer på markedet er kun $875.