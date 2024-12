Japanske spillere rangerer de 30 beste PlayStation-spillene gjennom tidene

HQ

For å feire PlayStations 30-årsjubileum gjennomførte det japanske spillmagasinet Famitsu en avstemning blant sine lesere for å kåre de 30 beste PlayStation-spillene gjennom tidene. Over 4000 stemmer ble samlet inn, noe som resulterte i en liste som spenner over flere generasjoner av Sonys konsoller.

Det er verdt å merke seg at ingen spill fra PlayStation 5 kom med på listen, og bare to titler fra PlayStation 4 klarte å nå topp 30. Dette gjenspeiler sannsynligvis en sterk følelse av nostalgi blant japanske spillere for eldre titler og konsoller. Ikke overraskende ble Final Fantasy VII kåret til det beste PlayStation-spillet noensinne, noe som understreker dets varige innvirkning på spillkulturen. Du kan se hele listen nedenfor.

Er du enig i valgene som er gjort av japanske spillere?