Japanske utviklere bør være stolte av begrepet JRPG, mener skaperen av Devil May Cry.

Begrepet JRPG kan være litt kontroversielt, avhengig av hvilke spillmiljøer du befinner deg i. Noen kan oppfatte det som at japanske rollespill bør klassifiseres som noe annet enn rollespill utviklet av andre utviklere. Skaperen av Bayonetta og Devil May Cry mener imidlertid at begrepet er positivt.

I en samtale med VGC sier han: "Når du ser på Bayonetta som karakter, ser hun ikke sterk ut som Kratos, hun ser ikke ut som om hun kan slåss mot disse enorme demonene, men hun var veldig unik i måten hun ble skapt på, i måten vi ser på actionspillhelter på, fra et unikt japansk synspunkt."

"Når det gjelder begrepet "JRPG", er dette noe som henger sammen med dette - dette er RPG-spill som på en måte bare japanske skapere kan lage med sin unike følsomhet når det gjelder å skape disse opplevelsene. Jeg synes absolutt det er noe som bør feires fremover, og noen bør faktisk ha som mål å lage et "kongen av JRPG"-spill for å uttrykke dette. Som japanske spillskapere er vi veldig stolte av selve begrepet JRPG."



Uavhengig av om du er enig i begrepet eller ikke, er det tydelig at det at et spill er et JRPG ikke har skadet hvor mange salg det kan få, ettersom mange utrolige franchiser kommer fra japanske utviklere, som Kamiya har fremhevet.

Hva synes du, bør JRPG være et begrep man er stolt av?