Jar of Sparks er et nytt AAA-studio fra kinesiske NetEase

Den kinesiske techgiganten NetEase har presentert et nytt "AAA-studio" ledet av Head of Design hos Halo Infinite, Jerry Hook, som forlot 343 Industries i mai.

Jar of Sparks er navnet på det nye studioet, som skal ha hovedkontor i Seattle, og består av flere bransjeveteraner som tidligere har jobbet på blant annet SSX-serien, Batman: Arkham City og NBA Street.

"It's Jar of Spark's mission to create a new generation of narrative-driven action games, with immersive worlds that will be filled with moments that gamers will want to share with each other," står det i en pressemelding fra det nye studioet.

Den kinesiske spillindustrien er først og fremst sentrert rundt mobil- og PC-spill, men flere av landets techgiganter satser nå også på det vestlige markedet og konsoller.