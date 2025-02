Jason Isaacs kan komme tilbake for Harry Potter HBO-serien

HQ

Jason Isaacs hadde et ganske interessant svar da han ble spurt om han kunne tenke seg å komme tilbake i den kommende Harry Potter TV -serien på HBO. Isaacs spilte først Lucius Malfoy i Harry Potter-filmene, men nå håper han å kunne ta på seg en annen rolle.

I en samtale med Deadline sa Isaacs "Jeg håper å komme tilbake som Hermine." For et sjokk det ville være, og en flott måte for Isaacs å unngå et spørsmål han sannsynligvis blir stilt for mange ganger på og utenfor kamera.

Mange tidligere Harry Potter-skuespillere har blitt spurt om hva de tenker om serien, og det ser i stor grad ut til at det blir en helt ny rollebesetning som markerer en ny start for serien. Isaacs jobber for tiden med HBOs The White Lotus, som har sin tredje sesong på lufta senere denne uken.