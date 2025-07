Jason Isaacs slår tilbake mot kritikerne av rollebesetningen i HBOs Harry Potter-serie

HQ

Det har vært en del frustrasjon rettet mot HBOs reboot av TV-serien Harry Potter, hovedsakelig fra en liten gruppe fans som er misfornøyde med noen av rollebesetningene. For å være helt ærlig ser det ut til at problemene springer ut av at enkelte karakterer ikke lenger ligner personene fra bøkene eller live-action-filmene, for eksempel Alan Rickmans Severus Snape som etterfølges av Paapa Essiedus, og til og med Emma Watsons Hermione Granger som etterfølges av Arabella Stanton.

Jason Isaacs, kjent for å ha spilt Lucius Malfoy i de åtte filmene, har nå delt sine tanker om kritikken som enkelte har rettet mot serien, og bemerker på FanExpo Denver at det rett og slett er unødvendig rasisme.

Som per Collider, uttalte Isaacs: "Det de gjør er rasistisk."

Han utdyper med: "Alle skuespillerne i den nye Harry Potter TV serien er fantastiske. De kommer forhåpentligvis til å svelge tungene sine - du vet, de digitale tungene sine - når de ser hva [Paapa] gjør på skjermen."

Selv om Isaacs ikke kommer tilbake som Lucius Malfoy, og tilsynelatende ikke kommer tilbake i det hele tatt (selv om vi håper at noen av de eksisterende skuespillerne har morsomme cameoer her og der), har han allerede gitt sin velsignelse til serien og gitt uttrykk for at han tror den vil lykkes.

"Serien lages av de samme folkene som laget filmene, og de tar seg bare tid til å gjøre hver bok til en hel sesong - og det kommer til å bli flott."

Gleder du deg til HBOs Harry Potter-serie?