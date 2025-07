Jason lever igjen: Nytt Friday the 13th spill bekreftet

Under helgens San Diego Comic-Con ble det avslørt at Jason Voorhees gjør seg klar for et digitalt comeback, klar til å slippe løs blodig kaos nok en gang. I tillegg til en ny film med tittelen Sweet Revenge, er et nytt videospill på Friday the 13th offisielt på trappene, selv om detaljene foreløpig er hemmeligstemplet.

Bekreftelsen kom fra Horror Inc. leder Robbie Barsamian, som uttalte :

"Jeg kan fortelle deg at en ny oppfølgerfilm og et nytt oppfølgingsspill er øverst på listen vår. Det er der mesteparten av energien vår går akkurat nå. Og jeg kan endelig fortelle deg at vi er i stand til å levere på det. Selv om vi ikke offisielt kunngjør noe med partnerne våre i dag, er begge deler på vei. Begge er i arbeid, og begge kommer."

Noen av dere husker kanskje at Friday the 13th: The Game ble lagt ned i slutten av 2023, etter store permitteringer hos utvikleren IllFonic. Helt siden den gang har fans av den hockeymaskerte drapsmannen lengtet etter noe nytt, og nå ser det endelig ut til å være på vei. Det kan ta en stund, men Jason er langt fra ferdig.

Det store spørsmålet gjenstår: Hva vil du ha fra et nytt Friday the 13th -spill, en ny kaotisk flerspilleropplevelse eller en kjølig enspillerhistorie gjennomvåt av blod?