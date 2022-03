Jason Momoa blir slemmingen i Fast 10

HQ

Som veldig mange ganger før har internett vært fylt med rykter om den neste Fast & Furious-filmen, og et av de heteste har vært at Aquaman- og Game of Thrones-stjernen Jason Momoa skal være med. I kjent stil har både skuespilleren selv og Vin Diesel vært ganske tause om dette. Frem til nå.

I et intervju med Entertainment Tonight bekrefter ikke bare Momoa at han skal være med i Fast 10, men avslører samtidig at det blir som en slemming. Mer enn det ønsker han ikke å si om filmen, så vi får bare vente på den første traileren for flere hint.