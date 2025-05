Jason Momoa er blant stjernene som sies å være aktuelle for Street Fighter-filmen

Det ser ut til at vi har en idé om gjengen med skuespillere som blir stilt opp for å skildre karakterer i Legendarys live-action Street Fighter film. Deadline har rapportert at blant listen er Jason Momoa, som kan spille sammen med Bullet Trains Andrew Koji, Warfares Noah Centineo og WWE-wrestler Roman Reigns.

Det er uklart hvilke roller hver skuespiller kan bli tappet for å spille, hvis de til slutt blir bundet til filmen, men kanskje vi nå har en ide om hvilke personer som blir sett på for karakterer som Ryu og Ken. Det er ennå ikke sagt noe om noen kvinnelige skuespillere.

Filmen Street Fighter skal etter planen regisseres av Kitao Sakurai, og det er foreløpig uklart hvem som har skrevet manuset og hvem som skal produsere sammen med Capcom. En ting vi vet er at dette kan være Momoas neste videospilltilpasning etter A Minecraft Movie, noe som er spesielt interessant siden han har sagt at han ikke engang lar barna sine spille videospill ...