Jason Momoa skal spille i Sonys filmatisering av Helldivers

Under presseturen for A Minecraft Movie gjorde skuespilleren Jason Momoa det klart at han ikke var en stor spillfan, og bemerket at han ikke liker å la barna sine utforske underholdningsmediet. Det har ikke hindret ham i å gjøre det...

Skuespilleren, som nylig var med i A Minecraft Movie (og kan dukke opp i oppfølgeren?) og snart skal spille Blanka i Street Fighter-filmen, har nå meldt seg på nok en videospillfilmatisering. Denne gangen er det Sony Pictures-filmatiseringen av Arrowhead Game Studios' Helldivers.

Deadline melder at Momoa skal spille hovedrollen i filmen, som skal ha premiere på kino 10. november 2027, og som regisseres av Fast and Furious-veteranen Justin Lin. Det er foreløpig ingen detaljer om handlingen i filmen, men alle som har spilt Helldivers eller Helldivers II, eller til og med hengitt seg til Starship Troopers-verdenen, vil sannsynligvis ha en god idé om hva de kan forvente seg.

