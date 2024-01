Jason Momoa vil for en gangs skyld gjøre en "virkelig god" film

HQ

Etter floppen med Aquaman and the Lost Kingdom ser det ut til at Jason Momoa begynner å bli litt eksistensiell når det gjelder karrieren og kvaliteten på filmene han har laget gjennom årene. I en samtale med Variety sa Momoa at han ønsker å satse på prisbelønte filmer på et eller annet tidspunkt.

"Jeg har bare aldri vært en del av filmer som - ingen av filmene mine går til priser. Jeg er egentlig ikke den typen", sier han. "Så kanskje det en dag hadde vært fint å gjøre en av den typen filmer, der det er en virkelig, virkelig god film."

Dune fra 2021, som Momoa var en del av, vant seks Oscar-priser, men det virker som om skuespilleren er mer fokusert på å vinne noe for seg selv som en personlig bragd. Han ser også ut til å ville satse på komedier.

"Jeg har virkelig satset på komedie. SNL lot meg være med to ganger. Jeg prøvde Slumberland, og det gikk bra. Jeg har Minecraft. Etter det skal jeg gjøre en ny komedieaktig actiongreie med Dave Bautista. Hvis folk elsker dette, vil jeg gjerne lage en sesong 2."

Hva synes du om Jason Momoa?