Jason Schwartzman blir Kevin the Cat i Prime Videos kommende animerte komedieserie

April ser ut til å bli en ganske stor måned for Prime Video-abonnenter og fans, da Invincible fortsetter, den siste sesongen av The Boys starter, og en helt ny animert serie begynner også.

Sistnevnte prosjekt er kjent som Kevin, og det er en serie som følger en katt som bestemmer seg for at han ikke lenger vil bo sammen med mennesker, og som til slutt ser ham utforske de store, stygge gatene i New York City på egen hånd og forsøke å skape sin egen plass i verden. Dette viser seg å være mer utfordrende enn forventet, og til slutt finner Kevin et hjem på et adopsjonssenter hvor det bor en rekke sprø og rare skapninger.

Med Jason Schwartzman i hovedrollen som Kevin, har denne serien faktisk en ganske stablet rollebesetning, med blant andre Aubrey Plaza, Amy Sedaris, Cary Elwes, Tig Notaro, Whoopi Goldberg, Quinta Brunson, Debby Ryan og flere.

Med Kevin satt til premiere 20. april, kan du se en trailer for den animerte serien nedenfor.