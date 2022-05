Jason Statham jakter på onde birøktere i den nye actionfilmen The Beekeeper

HQ

"Not the bees!" er nå et klassisk filmsitat, men nå kommer en annen bie-relatert actionfilm. Jason Statham og David Ayer jobber på et felles filmprosjekt, nærmere bestemt The Beekeeper. En film som er i et veldig tidlig stadium så det er ikke mye å rapportere om den, og den eneste skuespilleren som har blitt navngitt hittil er Statham, så eventuelle andre hovedroller og biroller er foreløpig ukjente. En viss handling er imidlertid publisert via Miramax, som er det publiserende filmselskapet, og filmen beskrives som følger:

"A fast-paced action-thriller, which is steeped in the mythology of beekeeping and the story follows a man's personal journey of vengeance which takes on national stakes after he is revealed to be a former operative of a powerful and clandestine organization known as the 'Beekeepers'."

Miramax kjøpte manuset av Kurt Wimmer for et sjusifret tall i fjor med håp om at det skal kunne bli en franchise. Produsenten Bill Block, som tidligere har jobbet med både Ayer og Statham, sier følgende om gjenforeningen:

"Having collaborated with Jason on Wrath Of Man and Operation Fortune, and with David Ayer on Fury, we are fortunate to partner with these masters of the new action genre to bring Kurt's brilliant script to the first installment of this franchise."