Jason Sudeikis har noen ideer til hvordan Ted Lasso kan holde seg etter sesong 3

Ted Lassos kommende tredje sesong blir også den siste, ble det bekreftet tidligere i år. Selv om dette sannsynligvis har gjort mange fans triste, snakket Jason Sudeikis nylig med Deadline om hvordan han tror sesong 3 vil pakke historien inn, og hvor Ted Lasso som karakter kan gå derfra.

"Dette er slutten på denne historien som vi ønsket å fortelle, som vi håpet å fortelle, som vi elsket å fortelle," Sudeikis sa. "Det faktum at folk vil ha mer og er nysgjerrige utover mer enn det de ikke engang vet ennå - det er sesong 3 - det er smigrende."

Sudeikis underholdt også ideene om spin-offs, og sa "ja, jeg tror at vi har satt bordet for alle slags folk ... for å få se den videre fortellingen av disse historiene. Igjen, jeg kan ikke annet enn å ta spørsmålet som smiger for hva alle vi som jobbet med showet har prøvd å gjøre.

Selv om det ikke er nok interesse for å tegne en spin-off-serie, spøkte Sudeikis "det er alltid Cameo, ikke sant?" Noe som antyder at han kan komme tilbake som Ted Lasso for visse fanvideoer på det populære nettstedet.

